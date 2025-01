"Temos a obrigação de ganhar, e vamos fazer o máximo para isso", admite zagueiro do Juventude

Zagueiro Adriano Martins será uma das novidades no Verdão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Disputar uma final de Campeonato Gaúcho já não é mais um sonho. O Juventude viveu essa realidade no ano passado e esteve próximo do segundo título de sua história. O Verdão abriu o placar, no jogo decisivo diante do Grêmio, na Arena, mas cedeu a virada por 3 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Mais calejada, a equipe alviverde estreia na edição de 2025 nesta quarta-feira (22), às 19h, no Alfredo Jaconi. O adversário, o Ypiranga, também tem feito bons estaduais e chegou na decisão de 2022.

A meta alviverde é chegar à segunda final seguida da competição. Algo que aconteceu pela última vez em 2008. E para tanto, o clube trouxe 14 atletas novos, numa reformulação que terá 21 dos 31 atletas do elenco alviverde estreantes na competição estadual.

E dois deles estarão na defesa. Apresentados no começo da semana, o lateral-esquerdo Felipinho e o zagueiro Cipriano conquistaram seu espaço durante a pré-temporada que durou 19 dias.

— Temos que fazer o nosso papel desde já, porque a gente estará jogando em casa, diante do nosso torcedor. Acho que em primeiro lugar devemos pensar nos três pontos. É muito importante fazer o dever de casa — destacou Felipinho.

A última vez que o Alfredo Jaconi recebeu uma partida oficial foi no dia 8 de dezembro, na derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão, quando o sonho da Papada em disputar uma Sul-Americana em 2025 acabou sendo frustrado. Diante do Ypiranga, um novo desafio se inicia. Afinal, o clube já conhece o caminho para se chegar a uma final de Campeonato Gaúcho.

— Foi um período curto até o início do campeonato, mas a galera se dedicou no dia a dia. A cada jogada vamos entendendo um pouco mais sobre as características de cada companheiro, e a gente vai fazer o nosso melhor dentro de casa. Temos a obrigação de ganhar e vamos fazer o máximo para isso — apontou Cipriano.

Dúvida no gol

O último treino ocorreu na terça-feira (21) com portões fechados. O foco para a estreia é tamanho, que a comissão técnica decidiu manter os jogadores concentrados desde o domingo à noite. A principal dúvida na escalação está no gol. Gustavo e Marcão disputam a titularidade.

No meio, Kelvi pode ganhar mais uma oportunidade, uma vez que o colombiano Daniel Giraldo ainda não foi regularizado. Mandaca permanece no time, deixando Jean Carlos e Nenê no banco de reservas.

E no ataque, a tendência é pela manutenção do trio que atuou no amistoso contra o Boca Juniors com Erick Farias, Ênio e Gabriel Taliari.

Sendo assim, a provável formação alviverde terá: Gustavo (Marcão); Ewerthon, Adriano Martins, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari.

— A gente sabe que no Campeonato Gaúcho, os jogos em casa são importantíssimos pelo modo e pelo contexto que foi organizada a competição. Não estamos totalmente prontos e preparados porque a gente precisaria ainda ter dois, três jogos seguidos para ganhar as melhores condições, mas a ideia é sempre iniciar da melhor forma possível e conquistar uma vitória no jogo de amanhã (quarta-feira) — comentou o técnico Fábio Matias.