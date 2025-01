Técnico do Caxias projeta número de pontos para chegar às semifinais do Gauchão

Técnico Luizinho Vieira projetou o número de pontos para a classificação. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

No grupo da morte do Gauchão, o Caxias já tem a matemática para avançar às semifinais. O técnico Luizinho Vieira projeta cinco vitórias para garantir o primeiro lugar. O motivo é simples, pois apenas o líder garante presença. Depois, teria que brigar pela segunda melhor colocação entre os três grupos. O Grená está na chave com Inter, Pelotas e Ypiranga.

— Eu acredito que cinco vitórias é bem provável que você consiga chegar à classificação direto para a semifinal, então é um cálculo simples. Eu tenho dois jogos fora, a gente vai procurar trabalhar e muito para poder vencer, porque também depois na sequência a gente vai ter quatro jogos dentro da nossa casa. Então esse início é muito importante de poder se impor, de poder extrair um bom resultado — analisou o treinador do Caxias ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A primeira vitória o time do Caxias já conquistou. Na última quinta-feira, a equipe derrotou o Monsoon pelo placar de 1 a 0. O único gol saiu dos pés do meia Nicholas. Agora, o time tem um grande desafio. No domingo (26), a tabela reserva o Grêmio, às 20h30min, na Arena.