Técnico do Caxias avalia jogos-treinos e explica motivo do cancelamento do último amistoso

Técnico Luizinho Vieira (D) conversa com o vice de futebol José Caetano Setti (E) antes do treino de terça-feira. Porthus Junior / Agencia RBS

A ideia do Caxias na pré-temporada era realizar quatro testes antes do começo do Gauchão 2025. Contudo, o Grená fechou com três jogos-treinos. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o técnico Luizinho Vieiro explicou o motivo de não ter feito o último amistoso preparatório:

— Eu queria ter feito mais um amistoso, principalmente na nossa casa. Não conseguimos porque o gramado, teve um prejuízo o ano passado com toda aquela chuva. E, principalmente, com alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Foi feita toda uma reforma no gramado. Acho que mais uma semana aí ele fica praticamente perfeito — justificou o treinador.

O Caxias chegou a marcar um último amistoso contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS. Porém, como o gramado do Estádio Centenário ainda passava por melhorias, o departamento de futebol achou melhor focar nos treinos.

— Não acontecendo o jogo no Centenário a gente optou em poder cancelar o jogo até justamente pela velocidade do nosso campo, o estilo da grama de se habituar dentro da nossa casa. A gente resolveu trabalhar um pouco mais em alguns pontos que são importantes para poder finalizar a pré-temporada. Os três amistosos que a gente fez foram muito bons — declarou o treinador do Caxias.

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR

No primeiro teste da pré-temporada, o Caxias venceu a equipe do Avenida por 1 a 0. O único gol da partida saiu do atacante Richard. Depois, Luizinho Vieira observou o elenco em dois jogos contra o Caravaggio-SC. O primeiro foi em Gramado, com vitória por 4 a 2. Em Santa Catarina, mais um resultado positivo por 4 a 1. Richard marcou mais quatro gols, dois em cada teste.

— O Caxias vai jogar de uma forma, vai marcar de uma forma. A gente procurou, desse período em diante, passar todo o conteúdo necessário para os atletas entenderem bem a forma que a gente vai se colocar nesses jogos agora. Principalmente e acrescentando também um pilar que para mim é muito importante, que é a parte emocional de poder se entender dentro do modelo, mas traduzir o trabalho para o nível de ser protagonista ou tentar ser o protagonista dos jogos — destacou o técnico, que completou: