Saiba valores e como comprar ingressos para o jogo do Caxias contra o Grêmio na Arena

Torcida grená na Arena, em Porto Alegre. Porthus Junior / Agencia RBS

O segundo jogo do Caxias no Gauchão 2025 será novamente fora de casa. O time grená enfrenta o Grêmio, neste domingo (26), às 20h30min, na Arena em Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 80 e meia-entrada R$ 40.

Os bilhetes antecipados para a torcida grená estão disponibilizados para o setor Superior Sul e exclusivamente vendidos pelo site da Arena.

Cada torcedor poderá comprar um ingresso por pessoa e não será necessária a troca do ingresso para o acesso ao Estádio. As vendas se encerram às 21h do dia da partida.

Para descontos de meia-entrada é necessário a apresentação do documento comprovante do benefício no portão de acesso.

A torcida do Caxias terá acesso, no dia da partida, pelo portão 6 e os portões abrem às 18h30min. O estacionamento é valor único de R$ 55 para carros e motos, com pagamento do acesso do portão 6 (sul) no momento da entrada, a partir das 14h (dinheiro e cartão).

O Caxias estreou com vitória fora de casa, 1 a 0, diante do Monsoon. Já o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Brasil-Pel, no Bento Freitas.