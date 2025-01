Saiba quantos jogadores que atuaram no último Ca-Ju ainda estão nos elencos de Caxias e Juventude

Tomas Bastos e Jean Carlos são dois dos atletas remanescentes do último clássico. Porthus Junior / Agencia RBS

O clássico Ca-Ju 289 reunirá duas equipes que passaram por um processo de reformulação nesta temporada. O Caxias contratou 20 novos atletas, enquanto que o Juventude trouxe 14 caras novas ao Alfredo Jaconi.

Em relação ao clássico disputado na casa alviverde em fevereiro de 2024 e que terminou empatado em 1 a 1, mudanças aconteceram dos dois lados.

A primeira delas no Juventude está na casamata. Roger Machado era o treinador alviverde no Ca-Ju 288, enquanto Fábio Matias fará sua estreia neste sábado.

No entanto, o Verdão manteve uma boa base em relação ao Caxias e tem no atual elenco sete jogadores que atuaram no clássico do ano passado: Mandaca, Alan Ruschel, Jadson, Jean Carlos, Erick Farias, Gilberto e Caíque (os últimos dois estão lesionados).

E o número de remanescentes no lado alviverde aumenta pra 10 se levarmos em consideração os atletas que não atuaram no Ca-Ju 288, mas que ainda estão no Alfredo Jaconi. Casos do zagueiro Rodrigo Sam, do volante Kelvi e do meia Nenê.

O Ju atuou naquele confronto com: Lucas Wingert; João Lucas (Mandaca), Zé Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel (Jefferson); Caíque (Luis Oyama), Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa (Kleiton), Erick (Rildo) e Gilberto.

Apenas dois permanecem no Grená

O Caxias também teve alteração no comando desde o último clássico. Argel Fuchs dirigiu o time no empate em 1 a 1 de 2024, enquanto Luizinho Vieira fará seu primeiro Ca-Ju em 2025.

Do time que entrou em campo no Alfredo Jaconi no clássico 288, apenas dois jogadores permanecem no Estádio Centenário: Pedro Cuiabá e Tomas Bastos. O volante entrou no clássico aos 35 minutos do segundo tempo, enquanto o meia-atacante deixou o gramado aos 42 minutos da etapa final.

O Caxias atuou com: Fabian Volpi; Marcelo, Jean Pierre, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser (Pedro Cuiabá), Emerson Martins e Tomas Bastos (Peninha); Gabriel Silva (Vinicius Spaniol) e Vitor Feijão (Zé Andrade).

Atuaram em 2024 e permanecem nos elencos:

Caxias: Tomas Bastos e Pedro Cuiabá