Relembre as últimas oito estreias do Caxias no Campeonato Gaúcho

No ano passado, Caxias venceu o Grêmio no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Campeonato Gaúcho 2025 vai começar. O Caxias estreia nesta quinta-feira (23), às 19h, diante do Monsoon, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Nas últimas oito estreias no Gauchão, o Caxias venceu cinco e perdeu três.

Relembre as estreias do Caxias:

2017 - Novo Hamburgo 1x0 Caxias - 30/01/2017

Em 2017, Caxias perdeu para o Novo Hamburgo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias iniciou com derrota fora de casa em 2017, ano do retorno à elite gaúcha. O único gol do jogo foi de pênalti. Na cobrança, ainda no primeiro tempo, o centroavante João Paulo marcou. Naquele ano, o Noia acabou Campeão Gaúcho, no Estádio Centenário, diante do Inter.

O time do Caxias, treinado por Luiz Carlos Winck, atuou com: Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá, Elyeser, Reginaldo Jr. (Reis), Wagner e Júlio César (Wellington Melo); Gilmar (Jajá).

2018 - Caxias 3x0 Novo Hamburgo - 17/01/2018

Novamente diante do Novo Hamburgo, dessa vez, o Caxias venceu por 3 a 0. Porthus Junior / Agencia RBS

Um ano depois, o Caxias atropelou o então atual campeão gaúcho e fez um sonoro 3 a 0. O jogo foi no Estádio Centenário. Diego Miranda, Rafael Gava e Nicolas marcaram os gols do time grená. O Caxias, novamente com o técnico Luiz Carlos Winck, começou o jogo com Gledson; Cleiton, Junior Alves, Laércio, Julinho; Régis, Rafael Gava, Tulio, João Paulo, Miranda; Nicolas.

2019 - Brasil-Pel 0x3 Caxias - 19/01/2019

Em Pelotas, o Caxias venceu o Brasil-Pel. Felipe Nyland / Agencia RBS

Comandado pelo técnico Pingo, o Caxias enfrentou o Brasil-Pel no estádio Bento Freitas. Mesmo visitante, o time não tomou conhecimento do Xavante e fez a segunda goleada seguida em uma estreia de Gauchão. O Caxias começou a partida com Lee; Muriel, Junior Alves, Jean, Balbino; Gercimar, Foguinho, Rafael Gava, Eliomar, Bruno Alves; Júnior Juazeiro.

2020 - Grêmio 0x2 Caxias - 22/01/2020

Caxias venceu o Grêmio, na Arena. Marco Favero / Agencia RBS

Em 2020, o Caxias tumultuou a estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho e venceu por 2 a 0, na Arena. O tricolor era comandado por Renato Portaluppi e fazia as estreias de Vanderlei, Víctor Ferraz e Lucas Silva. Justamente em falhas de Lucas Silva e Vanderlei, o Caxias construiu a sua vitória com gols de Ivan e Tilica. Marcelo Pitol teve atuação inspirada e fez grandes defesas. Naquele ano, o grená foi vice-campeão estadual.

O Caxias, que mais tarde voltaria a enfrentar o Grêmio na final, teve a seguinte formação inicial: Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales, Diniz; Juliano, Carlos Alberto, Diogo Oliveira, Léo Tilica, Juninho Potiguar; Gilmar.

2021 - São José 0x1 Caxias - 04/03/2021*

Caxias venceu o São José em 2021. Eduardo Torres / São José,Divulgação

Na temporada 2021, o Caxias venceu o São José no gramado sintético do Estádio Francisco Novelletto. Jhon Cley marcou o único gol da partida em Porto Alegre. O Caxias começou a partida com Marcelo Pitol; Ivan, Guilherme Mattis, Thiago Sales, Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto, Diogo Oliveira; John Cley, Mazola, Milla.

* Essa partida foi da primeira rodada, porque o confronto diante do Grêmio foi adiado, pois o Grêmio tinha o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Por isso, a estreia Grená foi contra o São José.

2022 - Grêmio 2x1 Caxias - 26/01/2022

Caxias foi derrotado na Arena em 2022. Jefferson Botega / Agencia RBS

O início do Caxias no Campeonato Gaúcho 2022 não foi da maneira que o torcedor grená esperava. A equipe do técnico Rogério Zimmermann criou bastante, mas perdeu por 2 a 1 e não conseguiu superar os meninos do time de transição do Tricolor e mostrou pouco poder de finalização para vazar o goleiro Felipe Scheibig. Os gols do Grêmio foram marcados por Elias Manoel, enquanto o Caxias teve Heitor fazendo contra.

O Caxias jogou com: Marcelo Pitol; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira; Amaral e Davi Lopes; Matheuzinho, Renan Oliveira e França; Giovane Gomez (Batista).

2023 - Caxias 1x2 Grêmio - 21/01/2023

Equipe grená perdeu em casa para o Grêmio de Suárez. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias começou com derrota o Estadual de 2023. A partida no Estádio Centenário se encaminhava para um empate em 1 a 1, mas o uruguaio Luís Suárez garantiu a virada e a vitória para o Tricolor. O gol grená saiu dos pés de Peninha, o destaque da equipe diante do Grêmio.

O Caxias, treinado por Thiago Carvalho, teve: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando, Jonathan, Moacir, Marcel, Jean Dias, David Peninha, Diego Rosa e Eron.

2024 - Caxias 2x1 Grêmio - 20/01/2024

Time grená, de Álvaro, venceu na estreia. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias devolveu o resultado da estreia de 2023 e venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, no Estádio Centenário. Tomas Bastos e Álvaro marcaram os gols da equipe grená na segunda etapa. O zagueiro Gustavo Martins havia feito o primeiro gol da competição antes do intervalo.

O time grená, treinado por Gerson Gusmão, teve: Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba (Pedro Cuiabá), Elyeser (Emerson Martins) e Tomas Bastos; Robinho (Augusto Galvan), Álvaro (Joel Pantera) e Vitor Feijão (Gabriel Silva).