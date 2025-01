OUÇA AGORA: Monsoon x Caxias pelo Gauchão

Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias enfrenta o Monsoon, nesta quinta-feira (23), pela 1ª rodada do Gauchão 2025. O duelo está marcado para às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O local será a sede do do time da capital na Série A.

A Rádio Gaúcha Serra transmite no 102.7 FM e no aplicativo GZH, opção Serra, com narração de Tiago Nunes, comentários de Mauricio Reolon, reportagem de Rafael Rinaldi e na central de esportes, Lucas Katsurayama.

O Caxias inicia a caminhada em busca do bicampeonato na disputa do Gauchão. O clube completa nesta temporada 25 anos do título gaúcho de 2000. Ao todo, foram 20 contratações para a atual temporada.