O jejum de quase oito anos do Caxias no clássico Ca-Ju

Gilmar (de joelhos) comemora o gol da vitória. Felipe Nyland / Agencia RBS

O Caxias não vence o Juventude, no Estádio Centenário, pelo Campeonato Gaúcho, há quase oito anos. A última vez foi no dia 9 de abril de 2017, 1 a 0, pelas quartas de final do Estadual. Depois disso, foram três empates.

Aquela vitória, com gol do centroavante Gilmar, classificou o Caxias para semifinal do Gauchão. O time grená aproveitou as falhas e o descontrole emocional do Juventude, e foi efetivo na chance que teve na primeira etapa.

Enquanto teve 11 jogadores em campo, o Juventude conseguiu evitar grandes ameaças do Caxias. O técnico Gilmar Dal Pozzo tentou algo novo e fez uma linha de cinco na defesa, sendo três zagueiros, e mais dois volantes.

Aos 25 minutos, o lance que mudou o cenário da partida. Em jogada na ponta esquerda do ataque alviverde, Gian e Pará foram para a dividida e o lateral do Juventude deixou o braço no camisa 2 grená. Depois de muita confusão, Pará foi expulso.

Com um a mais, o Caxias criou grande chance aos 31. Geninho cruzou da esquerda, Reis deixou a bola passar e Júlio César finalizou torto. Aos 37, no primeiro escanteio da equipe grená, Reis cobrou, Gilmar antecipou a zaga e, livre, cabeceou firme. Raul não segurou e a bola foi para a rede: 1 a 0.

A vantagem acumulada nos dois confrontos trouxe tranquilidade ao time grená. No segundo tempo, o Juventude tentou pressionar nos minutos finais, mas faltou força ofensiva e o Caxias classificou.

O Caxias, treinado por Luiz Carlos Winck, atuou com: Marcelo Pitol; Gian, Jean, Edson Borges, Geninho; Marabá, Elyeser; Reis (Marlon), Wagner e Júlio César (Nicolas); Gilmar (Juliano Tatto).

O Juventude, de Gilmar Dal Pozzo, jogou com: Raul; Wanderson, Micael, Ruan Renato; Lucas, Fahel (Bruno Ribeiro), Bruninho (Vacaria), Wallacer (Murilo Costa), Pará; Caprini e Caion.