"Me sinto tranquilo e preparado", diz novo reforço do Juventude sobre a responsabilidade de substituir Danilo Boza

Jogador estava atuando no futebol do Chipre

O zagueiro Cipriano deixou o Chipre para tentar algo maior na sua carreira em Caxias do Sul. Aos 22 anos, o defensor é uma das 14 contratações feitas pela direção do Juventude nesta temporada.

— É um momento especial para mim. Eu tenho família aqui no Rio Grande do Sul, então conheço já o estado e poder jogar o Gauchão pela primeira vez vai ser especial. Estou num clube de tradição e muito feliz, preparado para esse momento — avaliou o atleta de 1m97cm, que ainda completou:

— Eu comecei no futebol através do meu irmão, muito cedo. Minha família toda vem do esporte, já tinha um rumo para seguir praticamente desde novo; comecei no Criciúma, depois passei pelo Fluminense, Bragantino, Apoel e agora tendo a oportunidade aqui no Juventude, então para mim foi muito natural, foi algo que já vem de berço, digamos assim.