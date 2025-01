Monsoon x Caxias: onde assistir, horário e escalações

Grená vai realizar seu primeiro jogo oficial de 2025. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Monsoon e Caxias se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela 1ª rodada do Gauchão 2025. O duelo está marcado para às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O local será a sede do do time da capital na Série A.

O Caxias vai em busca do seu bicampeonato na disputa do Gauchão. O clube completa nesta temporada 25 anos do título gaúcho de 2000. Sob o comando do técnico Luizinho Vieira, a equipe Grená aposta na força coletiva para chegar a mais uma conquista.

Por outro lado o Monsoon vem da Divisão de Acesso. Novato no futebol gaúcho, o clube foi fundado em 2021 e teve uma ascensão meteórica da Terceirona Gaúcha para a elite do Estado. Na temporada passada, o clube foi campeão da Série A2.

Prováveis escalações:

Monsoon

Max; Itaqui, Jô, Sidnei e Cássio; Jhonata, Jeferson e Diogo Sodré; Cris Magno, Leandro e Batista. Técnico: China Balbino

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Calyson, Richard e Welder. Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem para Monsoon x Caxias

Rafael Rodrigo Klein auxiliador por Artur Avelino Birk Preissler e Rodrigo Dahmer. Quarto árbitro: Andressa Hartmann No VAR: Douglas Schwengber da Silva

Onde assistir a Monsoon x Caxias

A Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM transmite a partida a partir das 18h45min

Youtube de GZH transmite a partida.

Como chegam Monsoon e Caxias

O Caxias vem de três jogos-treinos na pré-temporada. O time comandado pelo técnico Luizinho Vieira vence o Avenida pelo placar de 1 a 0 no primeiro teste da preparação. Depois, enfrentou duas vezes o Caravaggio. No primeiro duelo, vitória grená por 4 a 2. No jogo da volta, um novo resultado positivo por 4 a 1. O time da Serra tem no departamento médico o volante Mantuan. O meia Tomas Bastos é dúvida para o jogo após ficar de fora dos últimos treinos.

O Monsoon vai disputar o seu primeiro Campeonato Gaúcho e uma semana antes da competição iniciar, o técnico Bruno Coutinho pediu demissão. China Balbino assumiu de última hora o grupo de jogadores. Na preparação, o time empatou um jogo-treino com o Inter sub-20 em 2 a 2, perdeu para o Brasil de Pelotas por 2 a 0 e venceu o São Luiz por 1 a 0. Campeão da Divisão de Acesso do ano passado, o Monsoon conta com nomes experientes no elenco, como o goleiro Max, o lateral Itaqui, o zagueiro Sidnei, ex-Inter, e o atacante Leandro, ex-Grêmio.