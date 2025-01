Novidade Notícia

Juventude confirma contratação de volante que já atuou na seleção colombiana

Aos 32 anos, nome do atleta já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele já tem condições de estrear com a camisa alviverde. Zagueiro venezuelano também já teve sua inscrição realizada

