Grêmio x Caxias: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Partida ocorre no domingo à noite, na Arena. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O confronto entre Grêmio x Caxias, válido pela segunda rodada do Gauchão, será às 20h30min deste domingo (26). A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Caxias chega após uma vitória sobre a equipe do Monsoon por 1 a 0, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O gol da partida foi marcado pelo meia Nicholas.

Já o Tricolor não conseguiu vencer na abertura do Estadual. A equipe da capital empatou sem gol com o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

Escalações para Grêmio x Caxias

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas (Tomas Bastos); Iago, Richard e Welder. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem para Grêmio x Caxias

Anderson Daronco, auxiliado por Rafael Alves e Mateus Rocha. VAR: Jean Pierre Lima.

Onde assistir a Grêmio x Caxias

O SporTV e Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio e Caxias

Grêmio

Com a provável ausência de Rodrigo Ely — com suspeita de lesão — Gustavo Martins deve receber a oportunidade no time titular. Há expectativa para estreia do jovem Pedro Gabriel, mesmo que saindo do banco de reservas. Monsalve, que não foi utilizado na estreia, é outro nome que pode jogar.

O jogador que a torcida mais espera é Cuéllar, que ainda não saiu no BID, mas que poderá estrear caso o seu nome seja publicado a tempo.

Caxias

O técnico Luizinho Vieira acredita que a vitória coloca o time na briga pela liderança do grupo B — que também tem o Inter. Ele projeta cinco jogos vitórias para garantir a liderança da chama. Nesta matemático do treinador faltam mais quatro vitórias ao grená.