"Foi o jogo mais inesperado da minha carreira", diz Danilo Boza sobre sua despedida do Juventude

Danilo Boza agardece carinho da torcida no ALfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Nos próximos dias, o Juventude vai oficializar a venda de Danilo Boza ao Urawa Red Diamonds, do Japão. A negociação será a maior venda da história do clube e atingirá o valor de 1,5 milhão de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 9 milhões. 50% são do Juventude, a outra metade cairá nos cofres do Mirassol.

A despedida do zagueiro com a camisa alviverde foi na vitória por 2 a 0 diante do Ypiranga, pela 1ª rodada do Gauchão. O técnico Fábio Matias surpreendeu a todos ao relacioná-lo para o duelo e chamou o atleta do banco de reservas aos 35 minutos da etapa final para pisar no gramado do Alfredo Jaconi pela última vez.

— Foi o jogo mais inesperado da minha carreira, sendo sincero, porque eu vim pro treino, estava treinando aqui, só que em separado e fui pra concentração de última hora. O Fábio falou que se tivesse uma oportunidade iria me colocar em campo. E eu entrei e dei meu melhor. Queria ter feito um gol ali, tive a oportunidade, mas acabei não concluindo. Mas acho que ficou uma emoção grande de ter esse reconhecimento do torcedor e da minha equipe — avaliou Boza.

Após o 113º jogo pelo Ju, o defensor recebeu o carinho da Papada, atletas e comissão técnica. Momento em que o filme de toda sua trajetória pelo clube passou em sua mente em alguns segundos.

— Quando eu cheguei aqui em 2022, tive um desempenho que não condizia, por tudo que eu vinha jogando antes. E aí teve a passagem pelo Vasco, acho que quando eu voltei estava mais maduro, mais preparado pra poder vestir e honrar a camiseta do Juventude. E o melhor momento na verdade foram dois: o ano de 2023, na minha volta, que eu acabo de subir com o Vasco, chego aqui e consigo ajudar o Juventude a subir e a performar em alto nível; e depois, na Série A 2024, nessa permanência, eu acho que também é um ponto positivo de comemorar — lembrou.

Boza irá ao Japão nos próximos dias para se juntar ao elenco do Urawa Reds e se preprarar também para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

— É uma oportunidade única pra mim, eu sempre sonhei em jogar fora do país. E jogar no Japão, é uma liga que vem crescendo. Vai ser um desafio ter a oportunidade de também poder jogar uma Champions da Ásia e propriamente o Urawa está no Mundial, é uma oportunidade única pra minha carreira — avaliou Danilo, que finalizou:

— Comecei tarde no futebol. Morava na fazenda e as oportunidades foram aparecendo e, como o meu pai sempre falou: "o cavalo passa arriado uma vez só". Tenho que agradecer por tudo que eu já passei e agora é construir uma nova história.