"Essa vitória nos coloca na briga para ser o primeiro da chave", diz técnico do Caxias 

Luizinho Vieira estreou com vitória no Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias venceu o Monsoon, por 1 a 0, nesta quinta-feira (23), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na estreia do Campeonato Gaúcho. O gol foi marcado pelo meia Nicholas, aos três minutos do segundo tempo. Após a partida, o técnico Luizinho Vieira analisou o resultado:

— Importante. Nós passamos para os atletas a conta para chegar a vaga da semifinal, Copa do Brasil, talvez cinco vitórias. Vencer fora é fundamental. Fizemos todo o planejamento em cima disso. Todo o comprometimento no início de um campeonato rápido, se torna importante vencer. Temos que enaltecer o trabalho dos atletas durante a pré-temporada. O Caxias foi um time dominante em boa parte do jogo. Sofremos poucos no momento defensivo e tivemos chance de ampliar. O mais importante foi a construção da vitória. Essa vitória nos coloca na briga para ser o primeiro da chave — disse Luizinho Vieira.

O Caxias superou várias ausências para conseguir vencer. O técnico Luizinho Vieira não contou com o zagueiro Alan, os volantes Mantuan, Vini Guedes e o meia Tomas Bastos. Mesmo assim, encontrou alternativas e conseguiu a vitória na estreia.

— Quando a gente diminuiu um pouco a carga, perdemos o Tomas Bastos. Foi num processo planejado, mas que acontece no futebol. A pré-temporada tem seus efeitos de treinar algumas peças e o Nicholas foi uma delas. Perdemos num trauma o Alan e o Calyson que vinham treinando bem. São problemas que nós encontramos em momentos importantes. Dentro das dificuldades, fizemos um bom jogo. Vencemos com méritos a partida — avaliou o treinador, que completou:

— Temos que ter cautela com algumas peças para nós não perdemos por muito tempo. Todos fizeram exames. Vamos tratar com cautela, mas são muito importantes dentro do contexto. O Mantuan, o Alan e o Tomas Bastos tinham uma performance muito boa. Vamos trabalhar para colocar eles em jogo. O Vini Guedes também.

O Caxias arrancou vencendo. Agora, terá o Grêmio pela frente, no domingo (26), às 20h30min, na Arena. Depois, o Brasil-Pel e o clássico Ca-Ju.

— Tudo mundo arranca com a bateria cheia. Esses jogos são difíceis. O Monsoon no 4-5-1, com a linha totalmente baixa, procurando forçar nosso erro. A grande chance do primeiro tempo foi do Monsoon. Tivemos o controle do jogo. Não é só controlar e entender para trabalhar dentro do bloco. Agora, vamos enfrentar o Grêmio, que vai nos gerar espaço para trabalhar. É um jogo fundamental para nós — finalizou o treinador.