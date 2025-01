Com trocas no gol e no meio-campo, Caxias está escalado para enfrentar o Grêmio

Para enfrentar o Grêmio, às 20h30min, na Arena, em Porto Alegre, o Caxias tem uma modificação na equipe. O goleiro Thiago Coelho sentiu o joelho no treinamento de sábado, em Caxias do Sul. Assim, o escolhido foi o jovem Matheus Emiliano. A outra opção seria o goleiro Victor Golas, mas ele vem de um longo período sem jogos após uma grave lesão, no joelho, no Gauchão passado.

Para este compromisso, o time segue com os desfalques do zagueiro Alan, do volante Mantuan, do atacante Calyson e do meia Tomas Bastos. A expectativa é que os dois últimos ficam à disposição para a terceira rodada, diante do Brasil de Pelotas, no Centenário, às 21h30min. O volante Vini Guedes volta a ser relacionado após ser recuperar de um desconforto.