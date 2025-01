Com três mudanças, Caxias está escalado para a estreia em casa no Gauchão

Meia Nicholas vai para o terceiro jogo como titular do Caxias no Gauchão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico Luizinho Veira ainda não conseguiu colocar em campo, no Gauchão, a formação que se desenhou na pré-temporada. O time vai para a terceira rodada do Campeonato Gaúcho com muitos desfalques.

Para o compromisso desta quarta-feira (29), às 21h30min, no Estádio Centenário, o treinador tem oito desfalques para a partida. Quem ficou de fora de última hora foi o centroavante Welder. O atleta sentiu a coxa após o treinamento de terça, quando estava batendo pênaltis. A novidade no time é a entrada Kelvyn no meio-campo no lugar de Pedro Cuiabá. Na zaga, Alisson joga no lugar de Cunha, lesionado.

O time do Caxias está definido com Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Alisson, Douglas e Marcelo Nunes; Lorran, Kelvyn e Nicholas; Richard, Iago e Gustavo Nescau.

No banco estão Ronaldo Zilio, Victor Golas, Ronei, Carlos Henrique, Paulinho, Pedro Cuiabá, Zanelatto, Arthur, Vini Guedes e Gabriel Lima.

O Brasil de Pelotas está escalado com Wellington Santana; Murillo Lima, Guilherme Cerqueira, Áquila e Higor; Juliano Fabro, João Victor e Kauê; DG, Histone e Mayco Félix. O técnico é William De Mattia.