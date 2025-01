Com três estrangeiros no elenco, relembre os últimos atletas de fora do país que passaram pelo Juventude

Colombiano Emerson Batalla, 23 anos, é um dos estrangeiros no grupoalviverde em 2025. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Com a chegada do zagueiro Wilker Ángel, venezuelano de 31 anos que estava no Criciúma, o Juventude terá o 14º jogador estrangeiro desde 2019, quando começou a ascensão nacional do clube. O Verdão saiu da Série C e chegou à elite nacional, se mantendo nela pelo segundo ano consecutivo em 2025.

Na atual temporada, pelo menos até agora, três atletas estrangeiros estarão no elenco alviverde. Além do defensor, os colombianos Daniel Giraldo, 32 anos, e Emerson Batalla, 23, foram contratados para a equipe de Fábio Matias.

A última vez em que jogadores de fora do Brasil estiveram no elenco do Verdão com algum destaque foi em 2022, ano da queda à Série B do Brasileiro. Na ocasião, o centroavante Isidro Pitta e o meia-atacante Óscar Ruiz, ambos do Paraguai, estiveram no Alfredo Jaconi.

O meia atuou em 26 jogos, com seis gols e uma assistência. Atualmente ele está no Novorizontino. Já o camisa 9 teve um destaque maior e acabou se transferindo para o Cuiabá depois de anotar oito gols e dar três assistências em 42 jogos. Pitta foi negociado para o Bragantino na atual janela de transferências por cerca de R$ 30 milhões.

Mas nas última vezes em que apostou em nomes de fora, a direção alviverde não teve êxito. Tanto o meia-atacante argentino Tomi Montefiori como o zagueiro guatemalteco Gerardo Gordillo praticamente não tiveram chances no elenco principal em 2023.

Já no ano passado, a aposta alviverde foi no centroavante equatoriano Ronie Carrillo. Ele havia sido destaque no El Nacional-EQU (marcando 29 gols em 55 jogos) e no Portimonense-POR (com seis gols em 30 partidas). Mas no Jaconi, o atleta balançou as redes apenas duas vezes em 17 jogos e foi emprestado para a Inter de Limeira para a disputa do Paulistão.

Relembre a passagem de estrangeiros de 2019 até 2025 no Alfredo Jaconi

2019

Meia Jonathan Alvarez - nenhum jogo

Volante Aprile - 28 jogos

Atacante Eberê - nenhum jogo

Centroavante Braian Rodriguez - 27 jogos e três gols

2020

Zagueiro Nery Bareiro - 20 jogos

2021

Meia Chico Kim - 32 jogos - 1 gol

Atacante Mosquera - um jogo pelo sub-20

Atacante Pacheco - 16 jogos

Centroavante Nico Castillo - 2 jogos

Zagueiro Juan Quintero - 11 jogos

2022

Centroavante Isidro Pitta (Paraguai)- 42 jogos, 8 gols e 3 assistências

Óscar Ruiz (Paraguai) - 26 jogos, 6 gols e uma assistência

2023

Tomi Montefiori (Argentina) - 18 jogos (todos pelas equipes sub-20 e sub-23) com seis gols e uma assistência

Gerardo Gordillo (Guatemala) - 3 jogos (dois pela Copa FGF) e um gol

2024

Ronie Carrillo (Equador)