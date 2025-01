Com treino fechado, Juventude encerra preparação para o clássico Ca-Ju 289

Jadson é titular do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude encerrou, na manhã desta sexta-feira (31), a preparação para o clássico diante do Caxias. O técnico Fábio Matias comandou atividade no CT do clube com portões fechados e não confirmou o time titular. O treinador deixou um mistério sobre a escalação para o Ca-Ju 289.

— Vamos deixar vocês na dúvida. Eu brinco sempre com vocês que a gente vai tentar também criar alguns elementos também surpresos dentro do jogo que sejam favoráveis para a nossa equipe. Deixo para você tentarem buscar informação, vocês são bons nisso. Vocês acham e encontram bem a informação de forma rápida também (risos) — disse Fábio Matias.

Nas laterais Ewerthon e Felipinho devem voltar ao time. Na zaga, Ángel permanece ao lado de Abner, uma vez que Cipriano teve uma lesão no tornozelo.

No meio-campo alviverde, o colombiano Giraldo deve permanecer entre os titulares junto com Jadson e Mandaca. Taliari com um desconforto no joelho é dúvida.

— Sabemos a importância do jogo de cada jogador, o Taliari é um elemento importante que no ano passado, pelo menos ao tempo que eu estive aqui dentro do processo, foi fundamental para a nossa permanência na Série A. Temos que cuidar do jogador também. Então, a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Essa parte toda, ela é cuidada pela performance e passada para nós — comentou Matias.

Com isso, a provável escalação alviverde para o clássico tem: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari (Giovanny).

— Esperamos ter praticamente quase todos os jogadores à disposição, com exceção daqueles que vocês já sabem, no caso principalmente do Gilberto, que é uma perda significativa dentro do processo nosso — finalizou Matias.