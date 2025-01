Com a força do coletivo, Caxias vai em busca do protagonismo no interior 

Técnico Luizinho Viera encerrou a pré-temporada com 100% de aproveitamento nos testes. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 2025 é especial para o Caxias. Além dos 90 anos de história, o clube também completa 25 anos da conquista do título gaúcho de 2000. Assim como no ano que foi campeão, o Grená não entra como favorito, mas vai começar a construir este caminho na primeira parada.

Em Novo Hamburgo, nesta quinta-feira (23), às 19h, contra o Monsoon, o Grená busca iniciar uma nova trajetória para entrar na história. O elenco grená não conta com medalhões, jogadores renomados ou que exigiram grande investimento. O Caxias aposta na engrenagem trabalhadora da bola. A força coletiva é o que a direção busca como fórmula para o sucesso.

O grande nome da temporada não está em campo. Ele está na área técnica. Luizinho Vieira, exímio cobrador de faltas no passado, é quem comandará o time. Na trajetória recente, o treinador foi campeão da Série C com o Amazonas, em 2023, e foi vice do Gauchão de 2022 com Ypiranga. Contudo, o Estadual mudou sua fórmula desde que ele atingiu tal feito.

— Se reduz a pelo menos três rodadas da competição do ano passado. Então, essa nova fórmula também exige uma preparação adequada, são oito jogos só. Você não tem muito tempo para poder iniciar mal e depois tentar se recuperar. Arrancamos de um modelo de jogo, de uma boa ideia, todos os trabalhos foram direcionados para a execução desse modelo. Os números do GPS, os números internos, os treinamentos foram excelentes. Então isso, obviamente, gera uma expectativa altamente positiva para nós — projetou o técnico grená.

O Caxias caiu no Grupo B do Gauchão, junto com Inter, Ypiranga e Pelotas. Desses, apenas o líder avança às semifinais. Depois é disputar para ser o segundo melhor do geral.

Como desafio inicial, dois confrontos longe de casa. O primeiro é diante do novato do futebol gaúcho, o Monsoon, com apenas três anos de fundação. Depois, o atual campeão Grêmio, que busca o octa.

— A tabela é boa, principalmente quando você consegue fazer um resultado de início como queremos, você traduzir bons resultados para poder depois definir em casa. Não é que é mais fácil, mas você vai ter uma margem do torcedor te ajudando nesse processo. Pensar exclusivamente no jogo do Monsoon, fazer uma boa estreia e depois a gente pensa no Grêmio no final de semana.

CUIDADO COM NOVATO

O foco grená está 100% no adversário que foi campeão da Divisão de Acesso de 2024. O time mandará seus jogos no Estádio do Novo Hamburgo. Apesar de não ter uma torcida numerosa como a do Caxias, o Grená alerta para todos os cuidados de uma estreia.

— O adversário vai procurar colocar o seu ritmo, a sua ideia. Claro que tem todos os cuidados, mas esse peso, o Monsoon subiu agora, o Caxias já tem uma boa história, acho que não se conta muito. O mais importante é a gente entender a ideia do China Balbino, o treinador, as peças que vão procurar executar o modelo dele — afirmou Luizinho, que destacou as ambições do time: