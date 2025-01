Cinco nomes para o torcedor do Juventude ficar de olho no Gauchão

Atacante Ênio se destacou na disputa da Série B 2024 pelo Amazonas. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Vai começar a peleia nesta quarta-feira (22). E o Juventude estreia no Gauchão 2025 no Alfredo Jaconi diante do Ypiranga, a partir das 19h. O clube reformulou o elenco e trouxe 13 contratações (mais dois zagueiros e um meia-atacante serão contratados).

Com base nos reforços que já treinam no CT alviverde, a reportagem do Pioneiro elencou cinco nomes para a Papada ficar de olho no Gauchão. Desde apostas aos mais experientes, esses são jogadores podem se destacar na disputa do Estadual.

1 - Gustavo

Gustavo chegou em meio à pré-temporada alviverde. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Depois de quatro temporadas no Criciúma, o goleiro Gustavo, de 31 anos, chega ao Alfredo Jaconi com a missão de substituir Gabriel Vasconcellos, que foi para o Vitória. O atleta assinou contrato até o fim de 2026 e chega com status de titular.

2 - Adriano Martins

Adriano Martins vem por empréstimo do Atlético-GO até o fim de 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude insistiu muito junto ao Atlético-GO para que liberasse o zagueiro Adriano Martins por empréstimo. Aos 27 anos, o defensor se destacou mesmo com a queda do Dragão à Série B do Brasileiro. Técnico e com bons índices de passes progressivos e desarmes no Brasileirão, Adriano pode se tornar peça importante para repor a saída de Danilo Boza.

3- Daniel Giraldo

Volante se destacou no futebol colombiano. Millonarios FC / Divulgação

O colombiano é reconhecido em seu país como atleta de disposição, experiente e que pode atuar na primeira ou segunda função do meio-campo. Aos 32 anos, o Giraldo terá sua primeira experiência no Brasil e tende a ser peça importante na disputa do Gauchão, uma vez que Caíque está fora da competição e Ronaldo deixou o clube e acertou com o Inter.

4- Ênio

Ênio foi um dos destaques na pré-temporada do Verdão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Destaque da Série B 2024 pelo Amazonas, o atacante de 23 anos é uma das alternativas encontradas pelo Verdão na ampla reformulação do ataque que trouxe cinco caras novas para o setor.

5- Emerson Batalla

Batalla chegou por empréstimo do Talleres-ARG após atuar em 2024 pelo Alianza-COL. Fernando Alves / Juventude / Divulgação