Caxias x Brasil de Pelotas: onde assistir, horário e escalações

Partida ocorre nesta quarta-feira em Caxias do Sul Arte Pioneiro / Agencia RBS

Caxias e Brasil de Pelotas se enfrentam pela terceira rodada do Gauchão 2025 nesta quarta-feira (29), a partir das 21h30min, no Estádio Centenário.

Será a estreia do Caxias em casa no Gauchão. O time jogou duas partidas fora no começo do Estadual. O Grená venceu o Monsoon, em Novo Hamburgo, e perdeu para o Grêmio por 4 a 0.

O Brasil-Pel ainda não venceu e nem marcou gols na primeira divisão deste ano. Por outro lado, também não sofreu. A equipe vem de dois empates seguidos, diante do Grêmio e do Guarany de Bagé. Ambos no Estádio Bento Freitas.

Prováveis escalações:

Caxias: Matheus Emiliano (Victor Golas); Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha (Alison) e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas (Tomas Bastos); Calyson (Iago), Richard e Welder. Técnico: Luizinho Vieira

Brasil-Pel: Wellington Santana; Murillo Lima, Guilherme Cerqueira, Áquila e Higor; Juliano Fabro, Jonathan Cabeça (João Victor Araújo) e Kauê; DG, Histone e Mayco Félix. Técnico: William De Mattia

Arbitragem para Caxias x Brasil-Pel

Rafael Rodrigo Klein auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Fabulo Oliveira Diniz. VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir a Caxias x Brasil de Pelotas

GZH transmite a partida no Youtube.

Como chegam Caxias e Brasil de Pelotas

O Caxias chega para o compromisso com problemas. No gol, Thiago Coelho tem suspeita de lesão no menisco do joelho e deve perder o restante do Gauchão. A dúvida é se Matheus Emiliano terá sequência ou Victor Golas terá uma oportunidade. Por outro lado, o técnico Luizinho Vieira pode voltar com a volta do atacante Calyson. O meia Tomas Bastos é dúvida ainda. O zagueiro Lucas Cunha sentiu o ombro diante do Grêmio e pode desfalcar o time. O volante Mantuan está na transição física.