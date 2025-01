Caxias recebe homenagem do Grêmio antes de jogo na Arena

Presidente do Caxias, Roberto de Vargas (E), o ex-presidente Mário Werlang (C) e o vice Jaime Bellicanta (D) receberam a placa.

Antes da partida entre Grêmio e Caxias, pela segunda rodada do Gauchão 2025, a direção do Tricolor realizou uma homenagem ao Caxias pelo empréstimo do Estádio Centenário e todo o suporte concedido pelo clube no período da enchente.