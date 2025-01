Caxias é corajoso no primeiro tempo, cai de produção no segundo e acaba goleado pelo Grêmio

Caxias conheceu a sua primeira derrota no Gauchão 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

O Caxias finalizou a sua primeira excursão do Gauchão com 50% de aproveitamento. Depois de vencer o Monsoon na estreia, em Novo Hamburgo, o Grená encarou o Grêmio, na noite deste domingo (26), na Arena, em Porto Alegre. O time da Serra fez um bom enfrentamento na primeira etapa, mas no segundo tempo não conseguiu manter a intensidade e perdeu por 4 a 0, com gols de Braithwaite, Pavon, Monsalve e Edenilson.

Agora, o Grená terá seu primeiro jogo no Estádio Centenário na temporada de 2025. A equipe enfrenta o Brasil de Pelotas, quarta-feira (29), às 21h30min, e marcará a estreia em casa na competição após duas rodadas realizadas do Estadual.

O JOGO

O duelo na capital começou do modo como o técnico Luizinho Vieira disse que seria, com o Caxias de peito aberto. Contudo, a primeira oportunidade clara foi do Grêmio, aos 4 minutos. O lateral João Pedro recebeu um passe após cobrança de escanteio curto e arrematou cruzado. A bola passou perto do pé da trave do goleiro Matheus Emiliano. Aos 7, mais uma oportunidade do Tricolor. Aravena recebeu do Pavón e bateu forte, forçando a primeira defesa do camisa 31 grená.

Com 15 minutos de bola rolando, o jogo era aberto, com as duas equipes buscando o gol. Jogando mais pelo lado esquerdo do ataque, Nicholas trouxe para dentro e arriscou de fora da área. Porém, o arremate saiu rasteiro para fácil defesa de Grando. O Caxias seguia a estratégia de marcar alto. Os comandados de Luizinho Vieira tinham sempre seis no setor ofensivo. Aos 21 minutos, o centroavante Welder tentou a sorte de fora da área. No bico da meta, o atacante soltou uma paulada, mas a bola subiu demais e foi para fora.

No minuto seguinte, Matheus Emiliano operou o primeiro milagre da noite, na Arena. Em finalização de Braithwaite, na área, o goleiro salvou e, no rebote, o atacante deu assistência para Cristaldo. Em chute forte, o arqueiro grená evitou o gol com o joelho. A bola ainda explodiu na trave. Se aproveitando que o zagueiro do Caxias, Lucas Cunha, estava com mobilidade reduzida depois de sentir o ombro, aos 27, Villasanti ingressou na área e finalizou rasteiro para mais uma defesa de Emiliano.

No último terço do jogo o ritmo do time mandante caiu e o Caxias parou de sofrer pelo lado esquerdo defensivo. Nos instantes finais, o Grená buscou o ataque, mas não conseguiu finalizar. As equipes foram para os vestiários com 0 a 0 no placar.

ETAPA FINAL

Grená teve dificuldades para manter a intensidade na segunda etapa. Renan Mattos / Agencia RBS

Sem alterações para o segundo tempo, o Caxias foi surpreendido com gol logo aos 50 segundos. Braithwaite recebeu de Edenílson e conduziu na meia-lua da grande área. Sem pensar, bateu com força, sem chances para Emiliano. O Tricolor largou na frente, 1 a 0, na estreia em casa do técnico Gustavo Quinteros.

O Grêmio seguia com a posse de bola no campo de ataque do Caxias. Com 15 minutos, o técnico Grená oxigenou o time. Saíram Pedro Cuiabá e Kelvyn e entraram Vini Guedes e Iago, respectivamente. Aos 24, um lance polêmico. Em cruzamento de Marcelo Nunes, Nicholas sofreu uma carga nas costas e reclamou de pênalti. Daronco nada marcou e o lance seguiu. No contra-ataque, André Henrique encontrou Pavón livre para tocar na saída do goleiro e aumentar o placar por 2 a 0.

Aos 28, Marcelo Nunes recebeu da intermediária e tentou surpreender o goleiro do Grêmio. A finalização de longe passou sobre o gol. Welder quase descontou aos 34 em um chute perto da pequena área, mas Grando evitou. No ataque seguinte, a resposta certeira do Tricolor. Edenílson acionou Pavon pela direita e o atacante cruzou rasteiro. Monsalve dominou e bateu no cantinho da meta Grená para transformar o jogo em goleada por 3 a 0. Aos 40, Braithwaite surgiu livre na cara do goleiro do Caxias e escorregou na hora de concluir, para sorte do time da Serra. E antes do juiz apitar o fim de jogo na Arena, aos 47, Edenílson ainda achou tempo para entrar em diagonal pela esquerda e marcar o quarto gol da equipe de Porto Alegre e finalizar o jogo com 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

Gauchão - 2ª rodada

Grêmio 4x0 Caxias

Arena do Grêmio - Porto Alegre

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins, Jemerson e Mayk (Viery, 32/2º); Dodi (Edenílson, intervalo), Villasanti e Cristaldo (Monsalve, 20/2º); Aravena (André, intervalo), Pavón (Pepê, 37/2º) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

Caxias

Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha (Alisson, 28/1º) e Marcelo Nunes; Lorran (Gustavo Nescau, 29/2º), Pedro Cuiabá (Vini Guedes, 15/2º) e Nicholas; Kelvyn (Iago, 15/2º), Richard (Paulinho, 29/2º) e Welder. Técnico: Luizinho Vieira