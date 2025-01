Manto grená Notícia

Caxias divulga uniformes para a temporada 2025

Na noite anterior à estreia do Gauchão, a equipe lançou, por meio das redes sociais, as camisas da coleção do ano. Primeira partida no Estadual será nesta quinta-feira (23)

22/01/2025 - 20h24min