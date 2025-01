Caxias Basquete volta a falhar no último período e perde para o Pato no Paraná

Shamell anotou 11 pontos no jogo em Pato Branco Mauricio Moreira / Pato Basquete/Divulgação

Mais uma vez, o Caxias do Sul Basquete sucumbiu no último período e saiu de quadra derrotado. Na noite desta segunda-feira (20), o time comandado por Rodrigo Barbosa fez um duelo equilibrado nos três primeiros períodos, chegou a abrir 10 pontos de vantagem, mas perdeu para o Pato Basquete por 78 a 65.

O duelo foi realizado no Ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR). Com o resultado, o Gambas acumula cinco vitórias em 21 partidas, ocupando a lanterna do NBB 2024/2025. A próxima partida do Caxias será contra o Vasco, no dia 4 de fevereiro, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

O time gaúcho iniciou o duelo com Fabrizzio, Betinho, Shamell, Léo Cravero e Vini Chagas. Em um primeiro quarto com muitos erros ofensivos, as duas equipes se mantiveram próximas no placar. O Caxias chegou a abrir cinco pontos de vantagem, mas o Pato logo encostou. Nos segundos finais, Larry Taylor acertou uma cesta quase do meio da quadra e decretou o placar final do período: 20 a 16 para os visitantes.

No segundo quarto, os quatro primeiros minutos foram de domínio dos paranaenses, que fizeram 10 a 1 na parcial, aproveitando-se das bolas desperdiçadas pelo Caxias. A partir daí, o time do técnico Rodrigo Barbosa reencontrou seu melhor jogo e empatou a partida. No fim do período, o desperdício de lances livres impediu que a equipe gaúcha ficasse à frente do placar. Com 21 a 15 na parcial, o Pato saiu para o intervalo vencendo por 37 a 35.

Na retomada, o Caxias conseguiu uma boa sequência e chegou a abrir 10 pontos de vantagem. Porém, após um pedido de tempo do técnico paranaense, o jogo voltou a ficar equilibrado. Comandado pelo trio Cauê Verzola, Rafa Oliveira e Wrighten, o Pato retomou a diante do placar e foi para o último período na frente: 53 a 52.

O equilíbrio durou até aí. Conseguindo ser mais efetivo e aproveitando os contra-ataques a partir de erros do Caxias, o Pato Basquete dominou os 10 minutos finais, fez 25 a 13 no período e venceu por 78 a 65.