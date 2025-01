Atacante do Juventude projeta Ca-Ju 289: "Clássico é um campeonato à parte" 

Erick Farias deverá ser titular na partida diante do Caxias. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude tem sete jogadores no elenco atual que disputaram o clássico Ca-Ju do ano passado, empate em 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi. Um deles é o atacante Erick Farias. Gaúcho, já participou da rivalidade e conhece bem todo o contexto.

— Vai ser um jogo bem difícil, como todos os outros campeonatos gaúchos. A gente tem jogadores aqui que já jogaram todos os tipos de clássicos. Então, o pessoal sabe como que é. Clássico é um campeonato à parte. Quem errar menos, quem cometer menos erros durante a partida vai sair com a vitória. Então, a gente tem que estar bem concentrado, bem focado naquilo que o professor Fábio tem pra passar pra nossa equipe e a gente dar nosso melhor no dia do jogo e sair com a vitória — comentou Erick Farias.

O Juventude somou seis pontos em nove possíveis. A campanha é boa, mas ainda o entrosamento está sendo ajustado para o time que teve um curto espaço de pré-temporada.

— Eu acho que a questão mais é conhecer o pessoal novo que chegou. Estamos conhecendo os novos companheiros de equipe. Isso vai muito do dia a dia, vai muito da conversa, da gente se achar dentro de campo também, que agora que os jogos estão valendo é um pouco mais difícil do que nos amistosos, mas a maior dificuldade creio que é essa, de entrosamento. Com o tempo, vamos encaixar, vai engrenar, nosso grupo é um grupo muito bom, muito qualificado e tenho certeza que esse ano tem coisas boas pra nós — avaliou Erick Farias.

Leia Mais A expectativa e o pedido de Nenê aos torcedores para o Ca-Ju 289

O atacante é polivalente. Além de atuar pelos lados, tem sido utilizado mais centralizado pelo técnico Fábio Matias. Inclusive foi o autor do gol da vitória diante do Guarany de Bagé na terceira rodada.

— Eu conversei com o professor Fábio Matias sobre isso e ele me comunicou que eu ia precisar fazer ali. É uma situação que eu fiz ano passado, com o professor Fábio também, não lembro em qual jogo que foi, acho que foi contra o Fortaleza, eu acabei entrando de 9. Eu já trabalhei muito tempo ali, o início do ano passado no Gauchão também, eu iniciei com o Roger como um 9. Então, eu conheço um pouco da função, espero que eu possa ajudar bastante o Juventude da melhor maneira possível, sendo na beirada, sendo como centroavante — finalizou Erick.