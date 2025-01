Árbitro do Ca-Ju teve reclamação do Caxias, está afastado pela CBF e estreia neste Gauchão

Jean Pierre Lima, 45 anos, apitou o clássico do ano passado, que terminou 1 a 1, no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Pelo segundo ano seguido, o pelotense Jean Pierre Gonçalves Lima, 45 anos, será o árbitro do Ca-Ju. No sábado (1º), Caxias e Juventude se enfrentam no Estádio Centenário, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. No ano passado, ele apitou o 1 a 1, no Alfredo Jaconi.

O clássico Ca-Ju da quarta rodada será a primeira partida de Jean Pierre Lima, em campo, neste Campeonato Gaúcho. Nos três jogos iniciais da competição, ele foi escalado como árbitro de vídeo (VAR): Guarany de Bagé 2x2 Inter, Grêmio 4x0 Caxias e Ypiranga 1x1 São Luiz.

Inclusive, na partida do Caxias diante do Grêmio, o time grená reclamou de um pênalti, após sofrer o primeiro gol. O árbitro de campo era Anderson Daronco com Jean Pierre na cabine do VAR. No entanto, a arbitragem nada marcou e na sequência o Grêmio amplia para 2 a 0. Após a partida, o técnico Luizinho Vieira reclamou: "Nunca é para o lado do interior e a briga é constante".

Jean Pierre Lima está afastado das partidas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde de 2 de julho de 2023. Uma "geladeira" de quase dois anos na Comissão de Arbitragem comanda por Wilson Seneme.

O árbitro gaúcho apitou Athletico 2x2 Palmeiras em 2023. Neste jogo, o zagueiro Zé Ivaldo, do time paranaense, desferiu uma cotovelada na nuca do palmeirense Endrick. A penalidade foi assinalada. O cartão amarelo foi apresentado. O VAR considerou que o lance era passivo de vermelho. Jean Pierre manteve a cor da decisão de campo.

O presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, manifestou que o árbitro errou em não expulsar o zagueiro.

Essa manifestação não teria agradado Jean Pierre. Segundo, publicação do Lance!, ele já estava descontente com as poucas oportunidades que recebia à época.