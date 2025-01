Palavra do craque Notícia

A expectativa e o pedido de Nenê aos torcedores para o Ca-Ju 289

Camisa 10 pode entrar em campo pela primeira vez no maior clássico do interior do Rio Grande do Sul que será disputado no sábado (1º)

31/01/2025 - 10h30min Atualizada em 31/01/2025 - 10h30min Compartilhar Compartilhar