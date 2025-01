16 jogadores do Caxias disputarão pela primeira vez o Campeonato Gaúcho

O Caxias vem diferente para 2025. As mudanças passam pela diretoria, pelo departamento de futebol, pela comissão técnica e pelo elenco. 20 contratações chegaram para a temporada. Uma reformulação geral. E, no grupo de jogadores, 16 profissionais disputarão pela primeira vez o Campeonato Gaúcho.

Com isso, 60% do elenco grená é estreante na competição estadual. Dos goleiros, três irão disputar pela primeira vez: o remanescente Thiago Coelho e os recém-contratados Matheus Emiliano e Ronaldo.

No meio-campo, o técnico Luizinho Vieira terá quatro estreantes na competição: os volantes Paulinho, Mantuan e Wendell e o meia Nicholas. No ataque, os nomes que jogam pela primeira vez o Gauchão são Gustavo Nescau e Iago.

O Caxias está no Grupo B, com Inter como cabeça de chave, além de Pelotas e Ypiranga. Pelo novo regulamento deste ano, as equipes de cada grupo jogam diante dos rivais das outras chaves, totalizando oito duelos na primeira fase. Não há enfrentamento contra adversários do mesmo grupo.