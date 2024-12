Presidente do Juventude lamenta erros de arbitragem ao longo da Série A: "Esse era um ponto pra estarmos na Sul-Americana"

Arbitragem de Edna Alves Batista foi motivo de críticas de dirigentes e atletas alviverdes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ainda de cabeça quente com o resultado e a atuação da arbitragem de Edina Alves Batista na partida deste domingo (8) diante do Cruzeiro, o presidente Fábio Pizzamiglio analisou os erros cometidos contra o clube ao longo do Brasileirão 2024.

— A gente fica pensando aqui se dependesse desse jogo pra nos mantermos na série A, se dependesse desse gol que poderia sair nesses últimos minutos que não foram dados, e foi o campeonato inteiro realmente. Teve alguns pontos que a gente acabou perdendo aí durante o campeonato, que a gente acabou reclamando. O Júlio (Rondinelli, diretor-executivo) em reuniões, fomos à CBF, conversamos e reuniões online toda semana e tem pênalti dado, pênalti não dado, pênalti inventado, expulsão que não foi dada, expulsão inventada, expulsão trocada, hoje mesmo, né? Do jeito que foi a expulsão do Alan Ruschel ali é difícil — comentou o presidente.

Pizzamiglio ainda lamentou o ponto que levaria o clube à zona de classificação à Copa Sul-Americana.

— E esse era um ponto pra estar na Sul-Americana, que sim, poderia ter saído com com um gol nosso. Talvez saído antes, mas alguns pontos retirados do Juventude também. Isso infelizmente estragou um pouco o dia de hoje. O dia que era e vai ser de festa, de comemoração porque pra nós, pra poder ficar na série A, valorizou mais a nossa estada na Série A por tudo que a gente teve que passar — analisou o presidente alviverde, que ainda complementou: