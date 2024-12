Presidente do Juventude desabafa após o Brasileirão: "Teve um monte de gente que nos rebaixou antes do campeonato"

Fábio Pizzamiglio é o presidente do acesso à Série A e da permanência na elite para 2025 Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente Fábio Pizzamiglio subiu o tom da sua última entrevista coletiva no ano de 2025. Após a derrota para o Cruzeiro, pelo placar de 1 a 0, com a péssima arbitragem de Edna Alves Batista, a indignação tomou conta do mandatário, que costuma ter uma postura mais cautelosa em suas falas.

Com a permanência na Série A garantida de forma antecipada, o dirigente fez um balanço do ano, mandou recado direto para os críticos e disparou:

— Não podemos esquecer, que o Juventude está no Rio Grande do Sul. Teve enchente, teve problema logístico. Não foi só a dupla Gre-Nal que passou por isso. O Juventude não teve avião emprestado. O Juventude não teve algumas benesses que outras tiveram. Teve que ir com as suas próprias pernas. A parte de logística, sim, tinha recebido ajuda da CBF, mas os demais itens foram tudo por nossa conta. Ao mesmo tempo, também serviu pra mostrar a nossa união — respondeu o dirigente.

A primeira resposta elevando o tom de voz durou cerca de 10 minutos. Estavam completando a mesa, o executivo de futebol Júlio Rondinelli, o vice de futebol Almir Adami e o vice-presidente de admistração Paulo Stumpf.

Quem representa Caxias do Sul mais que o Juventude? Me digam quem FÁBIO PIZZAMIGLIO Presidente do Juventude

A coletiva do dirigente máximo do Juventude foi um grande desabafo por todas as críticas sofridas ao longo da temporada de 2024. Ele também mandou recados para a imprensa de Caxias do Sul e de Porto Alegre.

— Nós viemos como vice-campeões brasileiros da Série B, com o time quase todo mantido, reforçado. Só não foi campeão gaúcho porque fomos roubados lá na Arena. Cheguei lá, depois, no pós-jogo, me perguntaram: quando que o Juventude vai se firmar como a terceira força do Rio Grande do Sul? A pessoa está em que planeta? Tem gente que é mal-intencionada. E tem gente que vai na onda de quem fala essas asneiras — disparou o presidente, que completou:

— Quantos clubes do interior tem disputando o que a gente disputa? Quantos clubes conseguem fazer o que o Juventude faz sem apoio de governo? Vamos dar valor ao que está aqui? Quem representa Caxias do Sul mais que o Juventude? Me digam quem! Por favor. É obrigação da nossa torcida mostrar a nossa força. Responder a tudo que acontece aqui. Não entrar em onda de quem não quer que o Juventude seja grande. De quem tem dor de cotovelo. De quem não fica feliz com tudo chegando dentro dos planos.

QUEM?

Ao ser questionado na entrevista coletiva quem estaria diminuindo o Juventude, o presidente Fábio Pizzamiglio respondeu: