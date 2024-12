Juventude está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela última rodada do Brasileirão

O Juventude entra em campo na tarde deste domingo (8), às 16h, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. O Verdão encara a equipe do Cruzeiro.

A equipe do técnico Fábio Matias já está garantida na Série A de 2025. O time para encarar o Cruzeiro tem como principal novidade o meia Jean Carlos e está definido, com Gabriel; João Lucas, Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

Gilberto, com um corte profundo no pé sofrido no último jogo, não apresentou condições para o jogo.

Com mais de 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Juventude espera um Estádio Alfredo Jaconi lotado para o último jogo, que também vai marcar a despedida do artilheiro do time no ano. Lucas Barbosa retorna de empréstimo ao Santos para 2025.