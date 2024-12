Motocross Notícia

Jovem atleta de Garibaldi conquista o título gaúcho e é vice brasileiro de Velocross

Guylherme Faria Sobieski ficou em primeiro no Estadual na categoria de 65 cilindradas. A final aconteceu no domingo (8), em Arroio do Meio

09/12/2024 - 18h03min