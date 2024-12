Executivo do Juventude manda recado para clube interessado em volante titular do time

Júlio Rondinelli segue como executivo de futebol do Juventude para 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude terminou o Campeonato Brasileiro em alta. A equipe garantiu a permanência na Série A com uma rodada de antecedência e está confirmado na elite de 2025.

Vários nomes do elenco de jogadores foram destaques no time nesta temporada, como o volante Jadson. O atleta está na sua quarta temporada no Estádio Alfredo Jaconi e tem contrato para a temporada de 2025. Contudo, o jogador despertou o interesse do Vitória.

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo, o executivo de futebol do Juventude mandou um recado claro e direto ao time de Salvador.

— O Jadson é um baita profissional, respeitadíssimo. E o Vitória, que é um clube que a gente respeita, mas às vezes há desrespeito quando se faz pré-contrato com o jogador que tá dentro do vestiário disputando a permanência. Então, a conduta dos profissionais lá talvez tem que ser revista, diferente da gente aqui — declarou o executivo.

A referência de Júlio Rondinelli é quanto ao zagueiro Zé Marcos, que perdeu espaço no elenco alviverde na reta final da temporada e fechou com o time da Bahia para 2025.

Ainda sobre o volante Jadson, o dirigente do Juventude disse que o atleta tem contrato com uma multa alta para deixar Caxias do Sul, mas não revelou valores.

— E com relação ao Jadson, ele tem uma obrigação contraída com o clube. E o clube tem uma obrigação contraída com ele. A obrigação do clube é cumprir e pagar o salário não só dele, como de todos que têm compromisso, até o último dia que ele for trabalhar. E ele trabalha feliz. Você vê a emoção que o atleta tem aqui no momento de uma entrevista, de uma permanência — enfatizou o executivo Júlio Rondinelli: