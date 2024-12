Atletas do Recreio da Juventude vão ao pódio no Campeonato Brasileiro de Natação

Quatro nadadoras paralímpicas do Recreio da Juventude estiveram no Campeonato Brasileiro de Natação, que ocorreu em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, entre os dias 6 e 8 de dezembro. As promissoras atletas Andrieli Lahm Silveira e Érica Prates Camillo, da Classe S11 (visão muito baixa ou ausência de visão), Flávia Pacheco Castilhos, da Classe S8 (deficiência física leve a moderada) e Larissa Rodrigues, da Classe S3 (deficiência física significativa), participaram do campeonato e disputaram finais.