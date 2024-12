Após o fim do Brasileirão, zagueiro anuncia saída do Juventude 

Zagueiro Zé Marcos tem 74 oficiais com a camisa do Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Após duas temporadas, o zagueiro Zé Marcos não ficará no Estádio Alfredo Jaconi para o ano de 2025. O atleta se despediu do clube nas redes sociais nesta segunda-feira, um dia após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 pela última rodada do Brasileirão 2024.

— Hoje minha jornada no Esporte Clube Juventude chega ao fim.

Porém, eu não poderia encerrar esse ciclo sem demonstrar a minha imensa gratidão ao tempo que fiquei por aqui. Aprendi muito com todos deste clube e tive o imenso prazer de trabalhar com profissionais que levarei para sempre comigo, não só no futebol, mas para a vida — declarou o zagueiro, que completou:

— Saio com o sentimento de dever cumprido por ter participado do acesso e a permanência do Juventude na elite do futebol. Foi um prazer honrar essa camisa e fazer dela a minha prioridade por esses anos! E, se eu pudesse escolher apenas um dos maiores aprendizados que tive aqui e com a torcida jaconera, seria: a vida é um desafio e desistir nunca será opção.

Estarei sempre na torcida por todos vocês!

Zé Marcos entrou em campo em 45 jogos com o Juventude nesta temporada. Após começar bem o ano, o atleta caiu de rendimento e perdeu espaço ao fim do Brasileirão. Ele terminou como reserva da equipe.