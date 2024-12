ACBF decide o título do Estadual Série Ouro contra o Atlântico

A ACBF disputa a sua última partida da temporada neste sábado (7). A equipe decide o título do Estadual Série Ouro contra o Atlântico, a partir das 19h, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa.

Na partida de ida, o Galo de Erechim venceu por 4 a 2. As duas equipes também decidiram o título da Copa RS, com o Atlântico levando a melhor.

Sendo assim, para tentar dar o troco, a ACBF aposta no fator local. Na Série Ouro, o time venceu todas as partidas, com exceção ao duelo diante do SER Santiago, no empate em 2 a 2, quando utilizou a equipe sub-20.