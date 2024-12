"Acaba minando os nossos jogadores mentalmente", diz volante do Juventude sobre arbitragem

A última rodada do Campeonato Brasileiro era para coroar a grande temporada do Juventude. Com a permanência matemática garantida com uma rodada de antecedência, o último jogo deste ano, seria para confirmar vaga na Copa Sul-Americana em 2025. No entanto, o Ju foi derrotado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, e adiou o sonho de uma competição continental.