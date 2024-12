1ª edição da Meia Maratona de Caravaggio será neste sábado, em Farroupilha

A 1ª edição da Meia Maratona de Caravaggio acontece neste sábado (14) , com concentração, largada e chegada em frente ao Santuário Nossa Senhora de Caravaggio (Avenida Dom José Barea, 6050), em Farroupilha. Com mais de 630 atletas inscritos, o início da corrida será às 17h para a Meia Maratona, às 17h10min para os 10km e às 17h15min para os 5km.

O evento inicia mais cedo, às 15h, com um aquecimento, que contará com show da Banda Hatfield, trazendo um repertório de clássicos do country e rock’n roll. O projeto objetiva ser um marco no calendário esportivo da região, atraindo corredores de todo o Brasil.