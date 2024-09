O Juventude estrou com derrota no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quarta-feira (25), o Verdão perdeu por 2 a 0 para o Vila Nova-GO, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Os gols foram de Gustavo Sarjani e Lucas Gabriel. O Ju ainda desperdiçou um pênalti com o zagueiro Clébio.