O Juventude garantiu uma importante vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, nesta quinta-feira (29), com o Estádio Alfredo Jaconi lotado, o Verdão derrotou o Corinthians por 2 a 1, com gols do equatoriano Ronie Carrillo e do zagueiro Danilo Boza. Gustavo Henrique, nos acréscimos, descontou para o Timão.