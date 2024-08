O goleiro Renan Santos não faz mais parte do elenco de jogadores do Juventude. A rescisão de contrato do jogador com o alviverde foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira (19). O jogador irá para o Santos, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.