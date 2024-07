O técnico Jair Ventura ainda tem mais dois treinamentos com o elenco do Juventude antes de encerrar a preparação para enfrentar o São Paulo, domingo (21), às 18h30min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Nesta sexta-feira (19), o comandante foi oficialmente apresentado. Questionado se pretende fazer alguma mudança na equipe, ele disse que não seria muito inteligente, pois a equipe está jogando bem.