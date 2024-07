Vitória justa Notícia

Juventude marca nos acréscimos, vence o Inter e larga em vantagem na Copa do Brasil

Em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o alviverde entrou em campo na noite desta quarta-feira diante do colorado. O confronto foi realizado no Estádio Beira-Rio. Agora, os times voltam a se enfrentar na partida de volta, sábado (13), no Estádio Alfredo Jaconi

10/07/2024 - 21h03min Atualizada em 10/07/2024 - 21h41min