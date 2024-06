vai mexer? Notícia

"Precisamos de atitude, precisamos de mudança", diz vice de futebol do Caxias

Paulo Cesar Santos admite momento ruim do clube na Série C e diz que direção tomará mudanças para evitar o rebaixamento. No entanto, dirigente afirma que Argel será o técnico da equipe em Fortaleza, no domingo (30)

26/06/2024 - 21h33min Atualizada em 26/06/2024 - 23h02min