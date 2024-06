O Juventude defende uma invencibilidade de 12 jogos contra o Flamengo no Alfredo Jaconi nesta quarta-feira (26), às 20h, pela 12ª Rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o reencontro do alviverde com o técnico Tite, que comandou o Verdão em 1997. Será a primeira vez que o treinador retorna a sua cidade natal após treinar a Seleção Brasileira