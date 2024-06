O recomeço do Campeonato Brasileiro da Série A para o Juventude é neste sábado (1º), às 18h30min, no Estádio Maracanã, contra o Fluminense. Uma semana depois do maior palco do futebol brasileiro receber um jogo solidário em prol dos atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul, a cidade do Cristo Redentor recebe o alviverde da Serra de braços abertos. Na semana passada, Nenê deixou a sua marca na partida que terminou 5 a 5. Aliás, coube garotinho, de 42 anos, marcar o primeiro gol do time Esperança, fato muito simbólico aos gaúchos.