O Juventude enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Alfredo Jaconi, na noite desta quarta-feira (5). Será o retorno do time após 38 dias do último jogo frente ao seu torcedor. Para este compromisso, às 19h, o técnico Roger Machado conta com a volta do volante Caíque, que cumpriu suspensão diante do Fluminense, no empate em 1 a 1. Quem fica de fora deste jogo atrasado da 5ª rodada é o atacante Popó, expulso no Maracanã.