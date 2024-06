Somar pontos diante do Palmeiras será uma grande missão para o time do técnico de Roger Machado neste final de semana. O time encara o Palmeiras, às 18h30min, no Allianz Parque. O Juventude ainda não venceu a equipe paulista na nova arena. A última vitória da equipe da Serra foi ainda no tempo do Palestra Itália, em 2007, pela Série A do Brasileiro, quando o Papo fez 1 a 0, com gol do zagueiro Régis.