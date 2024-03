Foi nos pênaltis que o Caxias se despediu da Copa do Brasil. O Grená empatou em 2 a 2 com o Bahia na noite de terça-feira, no Estádio Centenário. O time ficou na segunda fase do torneio nacional ao perder por 6 a 5 nas penalidades. Após o jogo, o vice de futebol do Caxias, Paulo César Santos, enalteceu a atuação da equipe diante de um grande do cenário brasileiro.